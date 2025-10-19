المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

سعد شلبي يستعرض الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس إدارة الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:46 م 19/10/2025
الأهلي

الأهلي

عقد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدة اجتماعات مع مديري الأفرع والإدارات التنفيذية، لمتابعة آخر الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وخلال الاجتماعات، استعرض شلبي جميع التفاصيل التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك تجهيز مقرات التسجيل والتصويت داخل مقر الجزيرة، وتوزيع اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتسهيل عملية التصويت والتحقق من العضويات إلكترونيًا لضمان دقة الإجراءات.

كما وجّه المدير التنفيذي بضرورة تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة، مع التنسيق الكامل بين فرق التنظيم والأمن والخدمات الطبية والإعلام، إلى جانب وضع العلامات الإرشادية واللوحات التوضيحية داخل مقر النادي لتيسير حركة الأعضاء أثناء عملية التصويت وبعد انتهائها.

الأهلي الدوري المصري الخطيب

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

