عقد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدة اجتماعات مع مديري الأفرع والإدارات التنفيذية، لمتابعة آخر الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وخلال الاجتماعات، استعرض شلبي جميع التفاصيل التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك تجهيز مقرات التسجيل والتصويت داخل مقر الجزيرة، وتوزيع اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتسهيل عملية التصويت والتحقق من العضويات إلكترونيًا لضمان دقة الإجراءات.

كما وجّه المدير التنفيذي بضرورة تكامل الجهود بين الإدارات المختلفة، مع التنسيق الكامل بين فرق التنظيم والأمن والخدمات الطبية والإعلام، إلى جانب وضع العلامات الإرشادية واللوحات التوضيحية داخل مقر النادي لتيسير حركة الأعضاء أثناء عملية التصويت وبعد انتهائها.