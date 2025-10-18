مصدر ليلا كورة: بسيوني يرحل عن حرس الحدود

كشف مصدر خاص في الساعات الأخيرة من اليوم الأحد عن رحيل المدرب عبد الحميد بسيوني عن القيادة الفنية لفريق حرس الحدود عقب الخسارة من الإسماعيلي في منافسات الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق حرس الحدود قد تلقى خسارة من منافسه الإسماعيلي بهدف مقابل ثلاثة، في لقاء أقيم على ملعب "الإسماعيلية" ضمن حسابات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" إن رحيل عبد الحميد بسيوني جاء بعد الخسارة من الإسماعيلي، حيث قامت إدارة حرس الحدود بالاتفاق معه على فسخ العقد بالتراضي.

وتولى عبد الحميد بسيوني قيادة فريق حرس الحدود مطلع الموسم الحالي، ليخوض 10 مباريات في بطولة الدوري، حقق خلالها الفوز في ثلاث مباريات، مقابل تعادلين وخمس هزائم.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، ومن المقرر أن يواجه فريق غزل المحلة مساء السبت المقبل (25 أكتوبر).