كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن رغبة الأهلي في التعاقد مع أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق.

وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "نرفض تماما فكرة أن يستغلنا أي لاعب من الانتقال للأهلي إلى الزمالك والعكس صحيح".

وأضاف: "الأهلي كان يسعى لضم أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن توقفت المفاوضات في اللحظات الأخيرة".

وأشار إلى: "أحمد قندوسي لاعب مميز وقدم مستويات رائعة مع سيراميكا كليوباترا لكنه خارج حساباتنا ولا نسعي للتعاقد معه، وعلاقتنا جيدة بالزمالك ولم نمنع قندوسي من الانتقال للأبيض".

وأتم: "علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لا يشبع من الطموح وهذا الأمر أثر إيجابيًا على نتائج الفريق، كما أنه يعمل 18 ساعة يوميًا مع الفريق ويبذل مجهودات كبيرة".

وانضم أحمد هاني إلى منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.