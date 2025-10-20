المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"اعتراض مشترك وقرار مفاجئ".. بيان من بيراميدز بعد إلغاء مباراة الأهلي في دوري 2007

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:36 م 20/10/2025
كشف إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، تفاصيل ما حدث في مباراة الفريق ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري الجمهورية لمواليد 2007، عقب قرار إلغائه بعد دقائق من بدايته.

كواليس إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال إسلام شكري في تصريحات للمركز الإعلامي في بيراميدز، إنه من المعروف أن تتواجد إدارات قطاعات الناشئين سواء رئيس القطاع وكذلك المساعدين سواء لنادي بيراميدز أو الأهلي صاحب الأرض في الجهة المقابلة رفقة الأجهزة الفنية للفريقين، وهو مكان متعارف عليه والأمر ليس بجديد.

أضاف قائلًا: في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت إلى ركنية، وتوجه ليلعبها لاعب الأهلي، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء رغم أنه كان بعيدًا للغاية عن اللعبة وحتى أن حامل الراية لم يرفع رايته ويحتسبها ركلة جزاء".

تابع أن الجهاز الفني لفريق بيراميدز 2007 توجه للحكم في الملعب لأن اللعبة واضحة ولا تستحق ركلة جزاء، قبل أن يتدخل هو بصفته رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي لتهدئة الأمور والموقف، وتحدث مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء ولا شك في ذلك، ليفاجأ بأن الحكم يطرده ويطلب منه مغادرة الملعب، رغم أنه ليست من سلطة الحكم إلا معاقبة الأجهزة الفنية واللاعبين المذكورين في قائمة المباراة وليس المطالبة بطرد رئيس القطاع من الملعب.

أشار إلى أن الحكم أصر على خروجه من الملعب وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع، وهنا رفض الأهلي طلبه لأنه ليس من سلطته إخراج إدارات القطاع من الملعب وبناء عليه ما يتم تطبيقه على بيراميدز يكون على الأهلي، وإذا أراد ذلك فعلى الجميع الخروج لينصاعوا لتعليماته.

اختتم تصريحاته مشددًا على أن الحكم رفض استكمال المباراة بعد رفض إدارات قطاعي الأهلي وبيراميدز مغادرة الملعب، وقرر إيقاف اللعب وتوجه لغرفة الملابس قبل أن يقرر بعد نصف ساعة إبلاغ إداريي الفريقين بإلغاء اللقاء تمامًا في واقعة غريبة للغاية من جانب طاقم التحكيم.

الأهلي بيراميدز دوري الجمهورية 2007 مباراة الأهلي وبيراميدز

