أكد محمد الشاذلي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، وجود مخالفات مالية جسيمة رصدتها اللجان المالية، مشيرا إلى أن هناك لجنة مؤقتة ستسير أمور النادي مستقبلًا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلن إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي مع تحويله للنيابة للفصل في بعض المخالفات المالية.

وقال الشاذلي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "بعض الجماهير ترسل إلينا استغاثات من أجل نادي الإسماعيلي".

وأضاف: "فيما يتعلق بالقرار هناك مخالفات مالية (جسيمة)، وهذا الملف تم إيداعه في النيابة، وهي أمور متعلقة ببيع اللاعبين، لم نحل مجلس نصر أبو الحسن بل اكتفينا بالوقف فقط".

وأوضح متحدث الوزارة: "المخالفات هي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير المنضبطة، بأمور صرف من ماليات النادي بموافقات منفردة من رئيس النادي أو أمين الصندوق دون موافقة مجلس الإدارة الحالي".

وتابع: "الأمر الثاني الخاص بالقرار، هو التمثيل أمام النيابة للتحقيق في الوقائع، وفي حال تبرئته من قبل النيابة من بداية التحقيق سيعود إلى منصبه من جديد".

وواصل الشاذلي: "سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة أمور النادي خلال الأيام القادمة، من اليوم لمدة أسبوع سيتم تسيير أمور النادي من قبل مختصين في وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة أيضًا، خلال هذا الأسبوع سيتم التشاور بين وزير الرياضة ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلي حول أسماء التي ستمثل لجنة إنقاذ للنادي".

وزاد: "حق نصر أبو الحسن كرئيس نادي الإسماعيلي محفوظ تماما وسيعود لمنصبه في حال تبرئته من قبل النيابة، أما في حال انتهاء مدة المجلس خلال التحقيقات سيتم إجراء الانتخابات".

وأنهى: "اللجان المالية رصدت مخالفات مالية لا تحتمل إرسال للمجلس الحالي أخطره بوجود هذه المخالفات للرد، بل يتم التحويل للنيابة مباشرة".