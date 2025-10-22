أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد مساء الغد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في الخامسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير المباراة كحكم ساحة مصطفى الشهدي، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله، وأحمد زيدان، بينما يتواجد عبد الحكيم ناصر كحكم رابع.

أما في غرفة تقنية الفيديو سيتواجد حسام عزب كحكم "VAR"، ويعاونه هشام ربيع كحكم "VAR" مساعد.

الأهلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

كما أن هذه المباراة ستكون الأولى للأهلي تحت قيادة الدنماركي ييس توروب، الذي تم التعاقد معه في فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأدار مباراة واحدة للفريق الأحمر وهي إيجل نوار البوروندي والتي انتصر فيها الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.