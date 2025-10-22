نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الإثنين لعل أبرزها، مدة غياب محمد شريف عن النادي الأهلي محمد شريف، بالإضافة إلى إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي، وأزمة دوري 2007.

وجاءت أبرز أخبار أمس الإثنين كالتالي:

اتحاد الكرة: ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز لا يليق.. وسنطبق اللائحة

علق علاء نبيل، المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم، على ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007.

"سأترشح رئيسًا إن لم تتواجد".. ياسين منصور يكشف تفاصيل جلسته مع الخطيب قبل انتخابات الأهلي

كشف ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل جلسته مع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الحالي، قبل الترشح للانتخابات.

"رفض تنفيذ الطرد".. مصدر يكشف ليلا كورة سبب إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة"، السبب وراء قرار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في دوري الجمهورية مواليد 2007، بإلغاء اللقاء.

متحدث وزارة الرياضة: هناك مخالفات مالية "جسيمة" في الإسماعيلي.. ولجنة مؤقتة تدير النادي

أكد محمد الشاذلي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، وجود مخالفات مالية جسيمة رصدتها اللجان المالية، مشيرا إلى أن هناك لجنة مؤقتة ستسير أمور النادي مستقبلًا.

رئيس الإسماعيلي: لا مخالفات مالية.. وأحد المسؤولين أراد فرض لجنة معينة

أكد نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي، أن قرار وزارة الشباب والرياضة بتحويل مجلسه للنيابة لم يصل إليه، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مخالفات مالية.

كرة يد سيدات.. الأهلي يتوج بفضية بطولة أفريقيا

سقط فريق السيدات لكرة اليد بالنادي الأهلي، في فخ الهزيمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة النهائية من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

تعليمات توروب وفقرات متنوعة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد

استأنف النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يدرس تعيين مساعد مصري لمدرب الحراس

يدرس النادي الأهلي تعيين مساعد مدرب حراس مرمى مصري في الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

"صدر مني ما لم نعتد عليه".. بيان توضيحي من عمر عصر بعد أزمة تنس الطاولة

وجه عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، التهنئة للفراعنة بعد تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، مؤكدًا على أن ذلك يعود إلى الجهد الجماعي من اللاعبين والجخاز الفني والإداري.

سيتم تقييم حالتهما.. الأهلي يكشف تطورات إصابة داري وكريم فؤاد

كشف النادي الأهلي حالة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، أشرف داري وكريم فؤاد، موضحًا تطورات مرحلة التأهيل التي يخضعان لها، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بديل محمد شريف.. كيف يتعامل توروب مع الصدمة الأولى في الأهلي؟

يبحث النادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، عن بديل محمد شريف، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة إيجل نوار البوروندي.

رسميا.. طبيب الأهلي يعلن إصابة شريف في العضلة الضامة

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة إيجل نوار البوروندي.

"اعتراض مشترك وقرار مفاجئ".. بيان من بيراميدز بعد إلغاء مباراة الأهلي في دوري 2007

كشف إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، تفاصيل ما حدث في مباراة الفريق ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري الجمهورية لمواليد 2007، عقب قرار إلغائه بعد دقائق من بدايته.

مصدر ليلا كورة: تغيير موعد مباراتي بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تغيير موعد مباراتي بيراميدز ضد نظيره التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يكشف.. حقيقة مكافآت التأهل لكأس العالم وتعيينات المنتخبات الوطنية

كشف اتحاد الكرة، عن حقيقة إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، وكذلك المكافآت المالية للمنتخب بعد التأهل لكأس العالم 2026.

إيقاف مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة العامة

أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي.

وزير الرياضة يوجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الجوانب الانضباطية داخل المنتخبات والاتحادات

وجّه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من مختلف قطاعات الوزارة، تتولى التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس وكافة الاتحادات الرياضية، لتكون معنية بمتابعة المواقف الانضباطية والسلوكية داخل المنتخبات والهيئات الرياضية.

مصدر بالأهلي ليلا كورة: إصابة شريف بشد في الضامة.. وغيابه قد يمتد لثلاثة أسابيع

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، التي تعرض لها خلال مواجهة إيجل نوار بطل بوروندي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

"الالتزام أساس تمثيل مصر".. وزارة الرياضة تتابع قرارات أزمة عمر عصر ومحمود أشرف

قدّم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى منتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق لقب البطولة الأفريقية التي أُقيمت في تونس، مؤكدا في الوقت ذاته متابعة القرارات المتعلقة بالأزمة التي نشبت بين عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي المنتخب.

صافرة الشهدي تضبط مباراة الأهلي والاتحاد.. وحسام عزب على "VAR"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري.

الدماطي: الانسحاب أمام الزمالك كان قرارًا صائبًا.. وموقف الأهلي قانوني في أزمة بطل الدوري

يصر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن قرار مجلس الإدارة بالانسحاب من مباراة الزمالك في بطولة الدوري كان سليمًا.

الذهب يعرف طريقه.. الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا لليد على حساب منتدى درب السلطان

توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد تفوقه على منتدى درب السلطان المغربي، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما بالمسابقة.