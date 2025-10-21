المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. ظهور بيراميدز.. وصدامات قوية في دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:37 ص 21/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة وعلى رأسها منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي "2025-2026".

وتعود ليالي الأبطال في الجولة الثالثة بـ9 مباريات، وأبرزها برشلونة ضد أولمبياكوس، باير ليفركوزن أمام باريس سان جيرمان، أرسنال في مواجهة أتلتيكو مدريد، وفياريال يستضيف مانشستر سيتي.

طالع جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

ولحساب الدوري المصري الممتاز، تقام مباراة وحيدة بين بيراميدز وفاركو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، يضرب الهلال السعودي موعدا مع السد القطري.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

5:00 مساء.. بيراميدز ضد فاركو.. أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. برشلونة ضد أولمبياكوس.. beIN SPORTS HD 1

7:45 مساء.. نادي كايرات ضد بافوس.. beIN SPORTS HD 8

10:00 مساء.. كوبنهاجن ضد بوروسيا دورتموند.. beIN SPORTS HD 8

10:00 مساء.. باير ليفركوزن ضد باريس سان جيرمان.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. نيوكاسل يونايتد ضد بنفيكا.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. آيندهوفن ضد نابولي.. beIN SPORTS HD 7

10:00 مساء.. سان جيلواز ضد إنتر ميلان.. beIN SPORTS HD 5

10:00 مساء.. أرسنال ضد أتلتيكو مدريد.. beIN SPORTS HD 3

10:00 مساء.. فياريال ضد مانشستر سيتي.. beIN SPORTS HD 4

دوري أبطال آسيا للنخبة

7:00 مساء.. شباب الأهلي الإماراتي ضد ناساف كارشي.. beIN SPORTS HD 3

9:15 مساء.. الهلال السعودي ضد السد القطري.. beIN SPORTS HD 2

أرسنال برشلونة بيراميدز القنوات الناقلة لمباريات اليوم جدول مباريات اليوم الثلاثاء فياريال ضد مان سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg