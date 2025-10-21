يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة وعلى رأسها منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي "2025-2026".

وتعود ليالي الأبطال في الجولة الثالثة بـ9 مباريات، وأبرزها برشلونة ضد أولمبياكوس، باير ليفركوزن أمام باريس سان جيرمان، أرسنال في مواجهة أتلتيكو مدريد، وفياريال يستضيف مانشستر سيتي.

ولحساب الدوري المصري الممتاز، تقام مباراة وحيدة بين بيراميدز وفاركو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، يضرب الهلال السعودي موعدا مع السد القطري.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

5:00 مساء.. بيراميدز ضد فاركو.. أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. برشلونة ضد أولمبياكوس.. beIN SPORTS HD 1

7:45 مساء.. نادي كايرات ضد بافوس.. beIN SPORTS HD 8

10:00 مساء.. كوبنهاجن ضد بوروسيا دورتموند.. beIN SPORTS HD 8

10:00 مساء.. باير ليفركوزن ضد باريس سان جيرمان.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. نيوكاسل يونايتد ضد بنفيكا.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. آيندهوفن ضد نابولي.. beIN SPORTS HD 7

10:00 مساء.. سان جيلواز ضد إنتر ميلان.. beIN SPORTS HD 5

10:00 مساء.. أرسنال ضد أتلتيكو مدريد.. beIN SPORTS HD 3

10:00 مساء.. فياريال ضد مانشستر سيتي.. beIN SPORTS HD 4

دوري أبطال آسيا للنخبة

7:00 مساء.. شباب الأهلي الإماراتي ضد ناساف كارشي.. beIN SPORTS HD 3

9:15 مساء.. الهلال السعودي ضد السد القطري.. beIN SPORTS HD 2