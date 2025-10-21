المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فتح باب التسجيل في عمومية الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:49 ص 21/10/2025
الجمعية العمومية للزمالك

الجمعية العمومية للزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وتُعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لنادي الزمالك ( الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية في الزمالك الآتي:

- اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لسنة 2025.

- يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

- يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري عمومية الزمالك الجمعية العمومية للزمالك حسين لبيب

أخبار تهمك

