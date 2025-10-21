المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الدماطي: حسام غالي كان بعيدًا لفترة طويلة عن الأهلي.. وهذا سر عدم توجيه الشكر له

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:43 ص 21/10/2025
مجلس الأهلي

النادي الأهلي

أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لم يكن هناك أزمات بين محمود الخطيب وحسام غالي.

وقرر حسام غالي عدم الترشح في انتخابات الأهلي بعدما قضى فترته الأولى مع محمود الخطيب.

ولم يتم توجيه الشكر إلى غالي على عكس ما حدث مع الأعضاء الذين خروجوا من قائمة الخطيب وهم (محمد شوقي، محمد سراج الدين، مي عاطف، ومهند مجدي).

"الدرع والسيف وشخصية الأهلي الحقيقية".. حسام غالي يطلق 10 تصريحات نارية

لا أزمات بين الخطيب وغالي

وقال الدماطي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم يحدث أي أزمة بين الخطيب وحسام غالي".

وأضاف: "حسام غالي شخص واضح جدًا (إما أبيض أو أسود)، لقد اتخذ قرارا بالابتعاد في الفترة الأخيرة وقد لا يتعلق هذا الأمر بأزمة أو خلافات على طاولة المجلس، وهذا لم يكن سرًا".

وأكمل: "حسام غالي قد يكون غير سعيد بالوضع داخل الأهلي وهذه هي وجهة نظره، وفي النهاية هو قراره".

سبب عدم توجيه الشكر إلى حسام غالي

وبسؤاله عن سبب توجيه الشكر إلى 4 أعضاء دون حسام غالي، رد الدماطي، قائلًا: "الأمر ببساطة أن الأعضاء الأربعة كانوا معنا حتى آخر لحظة، فمثلًا محمد شوقي كان رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي".

وتابع: "حسام غالي بعيد منذ فترة وليس لديه رغبة في البقاء".

صفقة زيزو

في سياق آخر، تحدث الدماطي عن صفقة أحمد سيد زيزو، قائلًا: "لم أكن أعرف أن صفقة زيزو ستتم، كنت أسمع أخبار كثيرة، وكنت سعيدا للغاية بعد ضمه".

واستكمل: "زيزو صفقة مهمة وكان ثاني أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي، لذلك كنت سعيدا بالتعاقد معه".

وواصل: "نحن قمنا ببناء الفريق بشكل صحيح، كنا نتعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجهم، انظروا إلى ريال مدريد في 2003 بنى الفريق بشكل خاطئ ولكن (إحنا بنبني صح) وليس مجرد فريق مدجج بالنجوم".

الأهلي حسام غالي محمود الخطيب انتخابات الأهلي محمد الدماطي

