تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026 مباراة اليوم الثلاثاء بين فريقي بيراميدز وفاركو.

بيراميدز يلتقي مع فاركو في الجولة 11 من الدوري المصري، على ملعب 30 يونيو، إذ يتطلع فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش للقفز 3 مراكز حال الفوز في تلك المواجهة.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، وفي حالة حصد 3 نقاط أمام فاركو الليلة، سيتقدم إلى المرتبة السادسة برصيد 17 نقطة خلف إنبي (18 نقطة من 11 مباراة).

على جانب آخر يحتل فاركو المركز الـ20 (قبل الأخير) برصيد 6 نقاط من 9 مباريات.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 قبل مباراة بيراميدز ضد فاركو في الجولة 11.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا - 20 نقطة

المصري - 18 نقطة

الزمالك - 18 نقطة

الأهلي - 18 نقطة

إنبي - 18 نقطة

وادي دجلة - 16 نقطة

زد - 15 نقطة

مودرن سبورت - 15 نقطة

بيراميدز - 14 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا