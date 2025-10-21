وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لثلاثي الجهاز الفني المؤقت السابق أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبدالرحمن عيسى.

وتواجد الثلاثي أمير عبدالحميد لمدرب لحراس المرمى، ومحمد نجيب كمدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى مخطط الأحمال في الجهاز الفني المؤقت الذي كان يديره عماد النحاس.

توجيه الشكر إلى أمير عبدالحميد ومحمد نجيب ومخطط الأحمال

وأكد صلاح الدين في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي أن الثلاثي قام بأداء عمله على الوجه الأكمل.

وأوضح أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع، واصفًا إياهم بأنهم من أبناء الأهلي المخلصين.

وكان الأهلي تعاقد مع الدنماركي ييس توروب لمدة عامين ونصف، لتنتهي الفترة الانتقالية التي استمرت لمدة 5 مباريات، تولى فيها عماد النحاس تدريب الفريق الأول.

ورحل النحاس إلى تدريب الزوراء العراقي بمجرد التعاقد مع ييس توروب.

واستمر عادل مصطفى في الجهاز الفني الجديد بقيادة ييس توروب.

الصدارة وقمة محتملة.. 4 تحديات تنتظر ييس توروب مع الأهلي في 18 يوما

وكان توروب ظهر في أول مباراة مع الأهلي عندما فاز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.