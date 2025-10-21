المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بينهم أمير عبدالحميد.. الأهلي يوجه الشكر لثلاثي الجهاز الفني السابق

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:05 م 21/10/2025
أمير عبدالحميد

أمير عبدالحميد

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لثلاثي الجهاز الفني المؤقت السابق أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبدالرحمن عيسى.

وتواجد الثلاثي أمير عبدالحميد لمدرب لحراس المرمى، ومحمد نجيب كمدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى مخطط الأحمال في الجهاز الفني المؤقت الذي كان يديره عماد النحاس.

توجيه الشكر إلى أمير عبدالحميد ومحمد نجيب ومخطط الأحمال

وأكد صلاح الدين في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي أن الثلاثي قام بأداء عمله على الوجه الأكمل.

وأوضح أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع، واصفًا إياهم بأنهم من أبناء الأهلي المخلصين.

وكان الأهلي تعاقد مع الدنماركي ييس توروب لمدة عامين ونصف، لتنتهي الفترة الانتقالية التي استمرت لمدة 5 مباريات، تولى فيها عماد النحاس تدريب الفريق الأول.

ورحل النحاس إلى تدريب الزوراء العراقي بمجرد التعاقد مع ييس توروب.

واستمر عادل مصطفى في الجهاز الفني الجديد بقيادة ييس توروب.

الصدارة وقمة محتملة.. 4 تحديات تنتظر ييس توروب مع الأهلي في 18 يوما

وكان توروب ظهر في أول مباراة مع الأهلي عندما فاز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

الأهلي محمد نجيب أمير عبد الحميد ييس توروب مدرب الاهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg