علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الشائعات الكثيرة التي تُحيط بمستقبل الظهير المغربي محمود بنتايك.

ويرتبط بنتايك بعقد مع الزمالك لمدة 3 سنوات بعد شراءه من سانت إتيان الفرنسي.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بشأن مستحقات بنتايك مع القلعة البيضاء.

وصرح وكيل اللاعب: "بنتايك تلقى جزءًا من المستحقات فقط، وأؤكد أنه لا توجد أزمات ولكن نريد الحصول على مستحقاتنا بالكامل".

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر عن مستقبل بنتايك: "هناك مدير رياضي هو المسؤول بالحديث مع اللاعب وموقفه في النادي، ولكن أنا واثق أنه مستمر مع الزمالك".

وأضاف: "الزمالك يحترم عقوده مع اللاعبين".

وأكمل: "ما يتردد عن مفاوضات الأهلي مع بنتايك هو كلام سوشيال ميديا، وكيف يفاوضه الأهلي ويمتلك عقدا مع الزمالك لمدة 3 سنوات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب ضد ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0.