المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد سليمان عن مستقبل بنتايك: المدير الرياضي هو المسؤول.. وأثق في بقاءه مع الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:33 م 21/10/2025
أحمد سليمان

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الشائعات الكثيرة التي تُحيط بمستقبل الظهير المغربي محمود بنتايك.

ويرتبط بنتايك بعقد مع الزمالك لمدة 3 سنوات بعد شراءه من سانت إتيان الفرنسي.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بشأن مستحقات بنتايك مع القلعة البيضاء.

وصرح وكيل اللاعب: "بنتايك تلقى جزءًا من المستحقات فقط، وأؤكد أنه لا توجد أزمات ولكن نريد الحصول على مستحقاتنا بالكامل".

تابع تصريحات وكيل بنتايك من هنا

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر عن مستقبل بنتايك: "هناك مدير رياضي هو المسؤول بالحديث مع اللاعب وموقفه في النادي، ولكن أنا واثق أنه مستمر مع الزمالك".

وأضاف: "الزمالك يحترم عقوده مع اللاعبين".

وأكمل: "ما يتردد عن مفاوضات الأهلي مع بنتايك هو كلام سوشيال ميديا، وكيف يفاوضه الأهلي ويمتلك عقدا مع الزمالك لمدة 3 سنوات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب ضد ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0. 

 

الأهلي الزمالك الدوري المصري أحمد سليمان محمود بنتايك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
فاركو

فاركو

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg