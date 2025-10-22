أحمد سليمان يجيب.. هل يفاوض الزمالك أليو ديانج؟

رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي.

ويقترب عقد ديانج من النهاية مع النادي الأهلي، ويبحث الفريق الأحمر حاليا عن فرصة لتجديد عقده بالأخص بعدما أظهر مستويات مميزة خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة وما بعدها.

وعندما تم توجيه سؤالًا لأحمد سليمان بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع ديانج رد قائلًا: "(إحنا مبنعملش الحركات دي)، ديانج لم يظهر 50% من إمكانياته، ويشرف أهلا وسهلًا (ضاحكًا)".

أليو ديانج كان قد قضى موسما مع فريق الخلود السعودي قبل عودته من جديد لصفوف الأهلي.

ولعب ديانج مع الأهلي حتى الآن بشكل عام في الموسم الحالي 8 مباريات فقط بواقع 442 دقيقة، حصل خلالهم على بطاقة صفراء واحدة.

وبشكل عام ومنذ انتقاله إلى الفريق الأحمر في 2019، لعب 222 مباراة مع الأهلي بواقع 15241 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

كما توج صاحب الـ 28 عاما مع الأهلي بالآتي: "3 كاس مصر، 3 دوري مصري، 4 سوبر مصري، 4 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي".