شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مجموعة من الغيابات التي ضربت الأحمر، قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري

غيابات للإصابة

يغيب عن الأهلي مجموعة من اللاعبين بسبب الإصابة على رأسها محمد شريف، الذي غادر مباراة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا منعًا لتفاقم الإصابة.

وأوضح الجهاز الطبي أن محمد شريف تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويفتقد الأهلي لخدمات الثلاثي أشرف داري وكريم فؤاد، وحسين الشحات، نظرًا للإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي، عن خضوع أشرف داري لأشعة طبية جديدة من أجل الاطمئنان على حالته، وتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن كريم فؤاد يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي للأهلي.

وأصيب الشحات في وقت سابق بمزق في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري، ويخضع اللاعب للبروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل.

ويعاني إمام عاشور من إصابة فيروسية تعرض لها اللاعب منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، ويخضع متوسط الميدان لبرنامج علاجي من أجل تعافيه من العدوى الفيروسية التي أصابته.

- أشرف داري

- كريم فؤاد

- محمد شريف

- حسين الشحات

- أمام عاشور

غيابات فنية

استبعد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، ثنائي الفريق محمد عبد الله وأحمد عابدين وفقًا لرؤيته.