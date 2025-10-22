نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء لعل أبرزها، إعلان ييس توروب المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، بالإضافة لفوز بيراميدز على فاركو في الدوري المصري، ووعد مجلس إدارة الزمالك بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز أخبار أمس الثلاثاء كالتالي:

مصدر ليلا كورة: مجلس الزمالك يعد بصرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل السوبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وعد من مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

"تحاليل جديدة لإمام عاشور".. قناة الأهلي تكشف موقف 5 مصابين من العودة

كشفت قناة الأهلي موقف جميع اللاعبين المصابين والذين سيغيبون عن مباراة الاتحاد السكندري غدا الأربعاء.

قناة الأهلي: تأكد غياب محمد شريف عن السوبر المصري بسبب الإصابة

تأكد غياب محمد شريف، لاعب الأهلي، عن المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات.

"بيانات اعتذار وعقوبات متوقعة".. لجنة القيم تستعد لأول تحرك رسمي ضد لاعبي تنس الطاولة

لا يزال ملف أزمة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة، يشغل بال اللجنة الأولمبية المصرية بعد الأزمة التي نشبت بينهما في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس.

"جراديشار المهاجم الوحيد".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد في الدوري

أعلن الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

قطار لا يتعطل محليا وقاريا.. بيراميدز يهزم فاركو بثنائية ماييلي ومصطفى فتحي

عاد قطار فريق بيراميدز ليحقق الانتصارات من جديد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بينهم أمير عبدالحميد.. الأهلي يوجه الشكر لثلاثي الجهاز الفني السابق

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لثلاثي الجهاز الفني المؤقت السابق أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبدالرحمن عيسى.

محاضرة فنية وتدريبات خططية.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لديكيداها الصومالي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، والتي ستجري ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حضر 898 عضوًا فقط.. الزمالك يعلن فشل انعقاد الجمعية العمومية الخاصة

أعلن نادي الزمالك، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الخاصة المقرر للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس الهيئة القضائية المشرفة على الاجتماع.