كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة كرة القدم بالنادي الأهلي والمرشح لعضوية مجلس الإدارة، عن تحقيق "القلعة الحمراء" لعوائد مالية مميزة من صفقتي أحمد سيد "زيزو" والتونسي الدولي محمد علي بن رمضان.

وقال عوض، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "كان الهدف تحقيق عائد مالي، وهذا ما تحقق من صفقتي زيزو وبن رمضان. من هنا جاءت فكرة تقديم اللاعب بطريقة ترويجية."

وأضاف: "كنا نعلم أن هناك زخمًا إعلاميًا وجماهيريًا حول صفقة زيزو، وكان التفكير في استغلال ذلك لتحقيق عائد مالي استثنائي."

وتابع: "كان هناك تحفظ شديد في الحديث مع الرعاة بشأن الصفقة حفاظًا على سريتها، وشخصيًا قيل لي: (إنت هتخترع؟!)، لكننا كنا نبحث عن التميز."

وواصل حديثه قائلًا: "دوري هو التسويق وتحقيق مداخيل للنادي الأهلي، لذلك كان هناك حرص على وجود راعٍ في صفقتي بن رمضان وزيزو، وقد نجحنا في تحقيق أرقام تليق باسم الأهلي من خلال الصفقتين."

وكان النادي الأهلي قد حصل على خدمات أحمد سيد "زيزو" قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع "القلعة البيضاء".

في المقابل، انضم محمد علي بن رمضان إلى الأهلي قادمًا من نادي فرينكفاروشي المجري.