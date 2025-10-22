أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت"، اليوم الخميس، خريطة ستوديو مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والمقرر لها على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث ستُنقل عبر شاشة "أون سبورت 1".

وسيتولى الأستوديو التحليلي سيف زاهر، بينما سيكون الضيوف محمد عمر وأحمد حسن، ويتواجد إبراهيم عمر من ملعب المباراة، على أن يتولى التعليق بلال علام.

تشكيل الأهلي المتوقع

ستكون مباراة الاتحاد السكندري الأولى للمدرب الدنماركي ييس توروب، بعدما تولّى المهام الفنية مؤخرًا.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكوَّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - نيس جراديشار - أحمد مصطفى "زيزو".

ويسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى مركز الصدارة، حيث يحتل الترتيب الرابع برصيد (18 نقطة) من تسع مباريات، في المقابل يأتي الاتحاد السكندري في الترتيب السابع عشر برصيد (ثماني) نقاط.

ترتيب الدوري المصري