حرص محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق فاركو، على الاعتذار لزملائه وكذلك الجهاز الفنى وذلك بسبب الخطأ الذى ارتكبه في مباراة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

وتسبب شيكا في خطأ فادح وغريب في الوقت ذات وهو ما منح بيراميدز الهدف الثاني في شباك فاركو في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وجاء الهدف بعد أن وجه مصطفى فتحي رأسية ضعيفة، مرت من بين قفازات حارس فاركو محمد سعيد شيكا بغرابة وسط حالة من التعجب والاستغراب.

وأخفق شيكا في التصدي للكرة أو السيطرة عليها، لتسكن مرماه بشكل غريب.

وقال شيكا في حديثه مع الجهاز الفني أن اللعبة "هفوة" وخطأ يتحمله بمفرده، مؤكدًا أن تركيزة وشغله الشاغل هو مساعدة فريقه في المباريات المقبلة.

وأضاف الحارس لزملائه أيضًا: "الكلمات مش هتعبر عن شعوري، منمتش من وقت المباراة ولا أعرف كيف حدثت هذه اللعبة، كل اللى أقدر أوعدكم به أن الموقف لن يتكرر، وأعتذر عن خسارة المباراة".