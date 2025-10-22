المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
حارس فاركو معتذرًا عن هدف بيراميدز: لا أعرف كيف حدث ذلك.. ولم أستطع النوم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:42 م 22/10/2025
هدف بيراميدز أمام فاركو

هدف بيراميدز أمام فاركو

حرص محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق فاركو، على الاعتذار لزملائه وكذلك الجهاز الفنى وذلك بسبب الخطأ الذى ارتكبه في مباراة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

وتسبب شيكا في خطأ فادح وغريب في الوقت ذات وهو ما منح بيراميدز الهدف الثاني في شباك فاركو في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وجاء الهدف بعد أن وجه مصطفى فتحي رأسية ضعيفة، مرت من بين قفازات حارس فاركو محمد سعيد شيكا بغرابة وسط حالة من التعجب والاستغراب.

وأخفق شيكا في التصدي للكرة أو السيطرة عليها، لتسكن مرماه بشكل غريب.

وقال شيكا في حديثه مع الجهاز الفني أن اللعبة "هفوة" وخطأ يتحمله بمفرده، مؤكدًا أن تركيزة وشغله الشاغل هو مساعدة فريقه في المباريات المقبلة.

وأضاف الحارس لزملائه أيضًا: "الكلمات مش هتعبر عن شعوري، منمتش من وقت المباراة ولا أعرف كيف حدثت هذه اللعبة، كل اللى أقدر أوعدكم به أن الموقف لن يتكرر، وأعتذر عن خسارة المباراة".

الدوري المصري ترتيب الدوري المصري محمد سعيد شيكا بيراميدز ضد فاركو هدف بيراميدز

