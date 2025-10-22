المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة الجزاء الأولى.. زيزو يعزز تقدم الأهلي أمام الاتحاد السكندري (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:35 م 22/10/2025
زيزو

احتفال زيزو أمام الاتحاد السكندري

عزز أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي من تقدم فريقه بعدما سجل الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو عقب لمسة يد على مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة 60.

واستطاع زيزو أن يسجل ضربة الجزاء ببراعة، ليتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في الدقيقة 62.

وتعد هذه هي أول ضربة جزاء يسجلها زيزو مع الأهلي.

وأحرز زيزو 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع الأهلي حتى الآن.

الدوري المصري الاهلي مباريات الأهلي نتيجة مباراة الاهلى ماتش الاهلي الاهلي والاتحاد السكندري الاهلي والاتحاد بث مباشر مباراة الاهلي al ahly vs al ittihad

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

96

تسديدة من محمد شكري من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد صبحي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg