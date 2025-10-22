عزز أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي من تقدم فريقه بعدما سجل الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو عقب لمسة يد على مدافع الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء وذلك في الدقيقة 60.

واستطاع زيزو أن يسجل ضربة الجزاء ببراعة، ليتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في الدقيقة 62.

وتعد هذه هي أول ضربة جزاء يسجلها زيزو مع الأهلي.

وأحرز زيزو 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع الأهلي حتى الآن.