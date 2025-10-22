استقبل النادي الأهلي هدف تقليص الفارق من فريق الاتحاد السكندري في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي بادر بتسجيل هدفين عن طريق بنشرقي في الدقيقة 15، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 62، قبل أن يسجل فادي فريد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.

الهدف الذي سكن شباك محمد الشناوي جاء بعدما استقبل كرة عرضية من الجبهة اليمنى ومن ثم سددها في الشباك.

ويعد هذا الهدف الثالث لفادي فريد في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعدما سجل هدفًا في شباك مودرن سبورت بالجولة الثانية وهدفا أمام المقاولون في الجولة العاشرة.

وفي حال استمرار تقدم الأهلي حتى نهاية المباراة سيصل إلى النقطة 21 في المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويعاني الأهلي في بطولة الدوري بسبب عدم الحفاظ على شباكه، حيث استقبل هدفا على الأقل في 8 مباريات من الـ10 التي لعبهم كالتالي:

1- مودرن سبورت 2-2.

2- فاركو 4-1.

3- بيراميدز 2-0.

4- إنبي 1-1.

5- حرس الحدود 3-2.

6- الزمالك 2-1.

7- كهرباء الإسماعيلية 4-2.

8- الاتحاد السكندري 2-1.