الحضري: يتحدثون عني بالسلب لأنني ناجح (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:38 م 22/10/2025
عصام الحضري

عصام الحضري

أحيانًا ما يتعرض عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية لانتقادات قد تكون هجومية في بعض الأوقات بسبب آراءه القوية والصريحة.

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب- تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، وأكد أن الناس يتحدثون عنه سواء بالسلب أو الإيجاب لأنه ناجح.

وقال صاحب الـ52 عاما: "الناس بتتكلم عني حتى لو بالسلب لأني ناجح".

شاهد ما قاله عصام الحضري في الفيديو التالي:

 

الأهلي منتخب مصر عصام الحضري ماتش بوكس

