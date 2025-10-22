الحضري: يتحدثون عني بالسلب لأنني ناجح (فيديو)

أحيانًا ما يتعرض عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في الكرة المصرية لانتقادات قد تكون هجومية في بعض الأوقات بسبب آراءه القوية والصريحة.

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب- تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، وأكد أن الناس يتحدثون عنه سواء بالسلب أو الإيجاب لأنه ناجح.

وقال صاحب الـ52 عاما: "الناس بتتكلم عني حتى لو بالسلب لأني ناجح".

شاهد ما قاله عصام الحضري في الفيديو التالي: