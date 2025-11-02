تأكد غياب المهاجم صلاح محسن، لاعب المصري، عن مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك نظرًا للإيقاف.

ويضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره المصري، الأحد الموافق 2 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب برج العرب.

ويغيب صلاح محسن عن مباراة الأهلي، بسبب الإيقاف بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة فريقه المصري أمام سموحة، والتي جرت اليوم الأربعاء بالدوري المصري الممتاز.

صلاح محسن يغيب عن مباراة الأهلي

تلقى صلاح محسن البطاقة الصفراء الثالثة له بالموسم الجاري، أمام فريق سموحة وكان ذلك في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعد أن حصل عليها من قبل في مناسبتين أمام حرس الحدود بالدقيقة 71، وضد بتروجيت في الدقيقة 90+1.

حصول صلاح محسن على البطاقة الصفراء الثالثة له، يعني غياب اللاعب عن المشاركة في مباراة فريقه المقبلة، والتي من المقرر أن تكون أمام الأهلي في الجولة الـ13 بالدوري المصري، إذ لن يخوض النادي البورسعيدي أي مواجهات بالأسبوع القادم في المسابقة.

ماذا قدم صلاح محسن مع المصري؟

يعد صلاح محسن أحد أبرز اللاعبين في قوام المصري خلال الموسم الجاري، إذ شارك اللاعب مع الفريق البورسعيدي في 11 مباراة بمسابقة الدوري، ونجح في تقديم 6 مساهمات تهديفية.

صلاح محسن نجح في تسجيل 5 أهداف وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة، خلال 11 مباراة في الدوري مع المصري، بواقع 857 دقيقة.

ووضعت أهداف صلاح محسن، اللاعب على القمة إذ يتواجد في صدارة جدول ترتيب الهدافين بمسابقة الدوري المصري الممتاز بواقع 5 أهداف.

وجاءت أهداف صلاح محسن، خلال الموسم الجاري مع المصري، أمام طلائع الجيش، كهرباء الإسماعيلية، غزل المحلة، وبتروجيت.

- طلائع الجيش: هدف

- كهرباء الإسماعيلية: هدف

- غزل المحلة: هدفان

- بتروجيت: هدف

ويملك صلاح محسن مجموعة من الأرقام المميزة له مع المصري في الموسم الحالي، إذ وصل معدل دقة تمريراته إلى 72%، وبلغت نسبة كراته الطولية الناجحة 86%.

وسجل صلاح محسن، جميع أهدافه من داخل منطقة الجزاء، بواقع 4 بالقدم اليمنى، وهدف موجه، ووصل معدل تفوقه في الثنائيات إلى 57%.