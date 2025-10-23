المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. صدارة الأهلي.. شكوى الزمالك.. ومشادة بين صلاح وسلوت في ليفربول

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:27 ص 23/10/2025
الأهلي

الأهلي يتصدر الدوري المصري

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع انقضاض النادي الأهلي على صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري المصري، جنبًا إلى جنب مع شكوى جديدة من الزمالك، إضافة إلى مشادة كلامية وقعت بين صلاح وسلوت، علمنا تفاصيلها من مصادر خاصة في نادي ليفربول.

وفيما يلي أبرز موضوعات يلا كورة، مساء الأربعاء..

رسائل جماهير الأهلي

وجهت جماهير النادي الأهلي التي حضرت إلى ملعب استاد القاهرة لتشجيع الفريق الأول ضد الاتحاد السكندري، عدة رسائل، أبرزها لييس توروب.

رسالة من جماهير الأهلي لتوروب

الأهلي يهزم الاتحاد

فاز الأهلي بصعوبة (2-1) على الاتحاد، لكنه حقق المطلوب، إذ اعتلى صدارة الترتيب في الدوري المصري.

الأهلي يتفوق على الاتحاد السكندري

الصدارة حمراء

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم، مستفيدًا من تعادل المصري البورسعيدي (0-0) مع سموحة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد

تصريحات توروب

ظهر الدنماركي ييس توروب، مدرب النادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي بعد أول مباراة له في منافسات الدوري المصري، ليتحدث بشأن العديد من الملفات.

ماذا قال توروب بعد فوز الأهلي على الاتحاد؟

تدريبات الزمالك

شهد مران نادي الزمالك أخبارًا سارة، من بينها عودة اللاعب محمد شحاتة إلى المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.

آخر الأخبار من تدريبات الزمالك

حكام السوبر المصري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات من أجل إدارة مباريات كأس السوبر المصري.

10 حكام مصريين في السوبر المحلي

شكوى الزمالك

يجهز نادي الزمالك شكوى رسمية من أجل تقديمها ضد جماهير الأهلي عقب ما وصفته قناة النادي التليفزيونية بـ"التجاوزات".

تفاصيل شكوى من الزمالك ضد جماهير الأهلي

مشادة بين صلاح وسلوت

عكرت مشادة وقعت بين محمد صلاح وآرني سلوت -علم يلا كورة تفاصيلها من مصادر خاصة- صفو الأجواء في نادي ليفربول بعد الفوز بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد على آينتراخت فرانكفورت.

كواليس مشادة بين صلاح وسلوت في ليفربول

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي محمد صلاح الدوري المصري

