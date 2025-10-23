بعد بداية متذبذبة للموسم، يتربع الأهلي الآن على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، التي كان بعيدا عنها قبل شهر واحد تقريبا.

الأهلي، حامل اللقب، يتصدر حاليا ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام سيراميكا كليوباترا، الذي خاض نفس العدد من المواجهات.

كيف استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري؟

في نهاية الجولة السادسة يوم 14 سبتمبر الماضي، كان الأهلي، الذي تعادل في ذلك الأسبوع مع إنبي، يحتل المرتبة الـ15 بالدوري المصري برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد و3 تعادلات وهزيمة، بفارق 7 نقاط خلف الزمالك، متصدر الترتيب وقتها.

منذ ذلك الحين خاض الأهلي 5 مباريات على مدار 34 يوما فاز بها جميعا، أمام سيراميكا (1-0) وحرس الحدود (3-2) والزمالك (2-1) وكهرباء الإسماعيلية (4-2) والاتحاد السكندري (2-1)، ليجمع 15 نقطة من أصل 15 ممكنة في غضون 38 يوما.

كذلك استفاد الفريق الأحمر من تعثر الزمالك في 3 من 4 مباريات خاضها بالدوري، إذ فاز على الإسماعيلي 2-0، قبل أن يتعادل مع الجونة وغزل المحلة بنفس النتيجة (1-1) بجانب خسارته المذكورة أمام الأهلي.

وفي الوقت الراهن يحتل الزمالك المرتبة الرابعة برصيد 18 نقطة من 10 مباريات.

جدير بالذكر أن الأهلي يستكمل مشواره في النسخة الحالية من الدوري المصري بمواجهة بتروجت يوم 29 أكتوبر الحالي، قبل يوم واحد من مواجهة الزمالك مع البنك الأهلي.

