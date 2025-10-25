المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد السيد.. موهبة الزمالك بين طموح الاحتراف وضغوط الجماهير

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:56 م 25/10/2025
محمد السيد لاعب وسط الزمالك

محمد السيد لاعب الزمالك

فجأة وجد نفسه تحت طائلة  هتافات جماهير نادي الزمالك، بعدما شارك في التشكيل الأساسي ضد ديكيداها الصومالي، في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد السيد موهبة الزمالك

إلا أن حلم اللاعب البالغ من العمر، 19 عامًا، هو التألق ضمن صفوف الزمالك، حتى تكون القلعة البيضاء بوابته إلى القارة العجوز، حيث الانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية.

وترجع بدايات محمد السيد، إلى مسقط رأسه في الدقهلية، عندما كان يلعب في أكاديمية بالمنصورة، منذ أن كان عمره 10 سنوات، قبل أن يذهب للاختبارات في الزمالك.

نجح محمد السيد في اختبارات الزمالك، ليبدأ فصل جديد من حلمه مع فريق الشباب بالقلعة البيضاء، الذي منحه الضوء الأخضر خلال فترة قليلة، للتصعيد من فريق 2005 إلى الفريق الأول، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وتمت الاستعانة بخدمات محمد السيد على فترات بالفعل خلال موسم 2023-24، حيث شارك في 13 مباراة بين المشاركة أساسيًا وبديلًا، بإجمالي لعب 574 دقيقة.

ثم في الموسم الذي تلاه، 2024-25، شارك أيضًا في عدد من مباريات الزمالك، تحديدًا 11 لقاء بين الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، وسوبر الأبطال، ونجح في صناعة هدف واحد.

وسجل محمد السيد حضوره الوطني الأول، بقميص منتخبنا تحت 20 عامًا، في نوفمبر 2023، كما شارك في بطولة أمم أفريقياالتي أنهاها منتخب مصر في المركز الرابع.

وواصل محمد السيد مشواره بقميص منتخب مصر تحت 20 عامًا، من بوابة كأس العالم في تشيلي، الذي انتهى خلال الأيام الماضية، لكنه لم يترك بصمة واضحة، خاصة وأن مشاركاته لم تكن أساسية.

محمد السيد دخل موسمه الأخير مع الزمالك، حيث زادت حدة الهتافات من الجماهير ضده، بعدما لم يحسم اللاعب موقفه من تجديد عقده حتى الآن، وسط رغبته في الاحتراف الخارجي، بالإضافة إلى أنباء ربطته بحدوث مفاوضات مع الأهلي، لإمكانية ضمه في صفقة انتقال حر، الصيف المقبل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك محمد السيد

