قرار من يانيك فيريرا في الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

03:40 م 25/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدٍ الأحد.

الزمالك كان خاض مرانه الصباحي اليوم السبت، ليبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي المقبل، بعد تخطي ديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية.

دون راحة.. الزمالك يبدأ تدريباته استعدادا لمباراة البنك الأهلي

قرار من يانيك فيريرا

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الممتاز نادي الزمالك يانيك فيريرا

