زوار "يلا كورة" الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود وغزل المحلة، في إطار الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ15 برصيد (11 نقطة)، في المقابل يأتي غزل المحلة المركز الـ12 برصيد (14 نقطة).

تشكيل حرس الحدود: محمود الزنفلي - معتز محمد - إبراهيم عبد الحكيم - مؤمن عوض - فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - محمد مجلي - محمود أوكا - محمد الدغيمي - محمد حمدي زكي - محمد النجيلي.

تشكيل غزل المحلة: عامر عامر - يحيي زكريا - أحمد العش - محمد عبد الغني - عبد الرحيم عموري - عبد الرحمن بودي - موري تورية - معاذ عبد السلام - رشاد العرفاوي - سعيدي بن سعيدي - محمود صلاح.

