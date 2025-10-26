نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تأهل الأهلي إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0.

تلقى المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه الأهلي، أمام ضيفه إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يتفهم غضبهم بعد هتافاتهم خلال المواجهة الماضية.

كشف مصدر لـ يلا كورة، عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر، في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

انضم أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة السابق، للعمل في نادي الزمالك من خلال تولي منصب المدرب المساعد لخلافة حازم إمام والذي رحل مؤخرًا من منصبه.

أكد مصدر مقرب من محمد السيد لاعب خط وسط نادي الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، مشيراً إلى أن رغبته الأولى هي الاحتراف.

تحسنت حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات الأخيرة، للتعافي من الإصابة بفيروس (A)، في مؤشر إيجابي قبل حسم عودته إلى الملاعب من جديد.

شهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب ستاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمته القارية بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب إيجل نوار البوروندي.