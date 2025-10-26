المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. تأهل الأهلي.. حالة إمام عاشور.. واعتذار جون إدوارد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:46 ص 26/10/2025
الأهلي

الأهلي

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تأهل الأهلي إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

بـ 10 لاعبين.. الأهلي يتأهل إلى مجموعات الأبطال على حساب إيجل نوار (فيديو)

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0.

اللائحة تكشف.. ما هي عقوبة جراديشار المتوقعة بعد طرده في دوري أبطال أفريقيا؟ (مستند)

تلقى المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه الأهلي، أمام ضيفه إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جون إدوارد لجماهير الزمالك: أتفهم غضبكم.. ونمر بأصعب مرحلة في تاريخ النادي

وجه جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز على فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يتفهم غضبهم بعد هتافاتهم خلال المواجهة الماضية.

يلا كورة يكشف تفاصيل مشاركة منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية

كشف مصدر لـ يلا كورة، عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر، في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

مصدر ليلا كورة: عبد الرؤوف ينضم لجهاز فيريرا

انضم أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة السابق، للعمل في نادي الزمالك من خلال تولي منصب المدرب المساعد لخلافة حازم إمام والذي رحل مؤخرًا من منصبه.

مصدر ليلا كورة: محمد السيد لم يوقع لأي نادٍ.. ورغبته الأولى هي الاحتراف

أكد مصدر مقرب من محمد السيد لاعب خط وسط نادي الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن، مشيراً إلى أن رغبته الأولى هي الاحتراف.

هجوم جماهير الزمالك ودفاع فيريرا ودعم بانزا.. تفاصيل ليلة الغضب على محمد السيد

"مؤشر إيجابي".. يلا كورة يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي

تحسنت حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات الأخيرة، للتعافي من الإصابة بفيروس (A)، في مؤشر إيجابي قبل حسم عودته إلى الملاعب من جديد.

 هجوم جماهير الزمالك ودفاع فيريرا ودعم بانزا.. تفاصيل ليلة الغضب على محمد السيد

شهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب ستاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

مواجهتان في الدوري قبل السوبر.. مباريات الأهلي المقبلة بعد التأهل الإفريقي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمته القارية بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب إيجل نوار البوروندي.

الزمالك الأهلي دوري أبطال أفريقيا ملف يلا كورة إمام عاشور محمد السيد جون إدوارد

أخبار تهمك

