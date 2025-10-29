نفى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، وجود أي أزمات في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يثق في إشراف محمود الخطيب على ملف كرة القدم.

وقال قنديل في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "الأهلي يمتاز بالانضباط والنظام وأي كلام يُشاع عن أزمات ليس له محل من الصحة إطلاقًا".

وأضاف: "في ملف كرة القدم لدينا الثقة الكاملة في إشراف محمود الخطيب عليه، ولدينا أيضا في القائمة سيد عبد الحفيظ لمعاونة الخطيب في هذا الملف".

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي: "الكل متفائل بالمدير الفني ييس توروب، وإن شاء الله ستشهد مرحلته مع الأهلي مزيدا من البطولات والأهلي سيكون رقم واحد فيها".

وردا عن مصدر أموال الأهلي.. قال: "من الوضح جدا مصدر أموال الأهلي، هناك عمل جاد على مدار السنوات الماضية بقيادة محمود الخطيب، نطبق معنى الحوكمة وأنشأنا شركات ورؤية خاصة".

وتابع: "حققنا أيضًا أرقاما قياسية في النشاط الرياضي في جميع الألعاب، وانشأنا فرعًا جديدًا، وتوفيق ربنا في ضخ موارد عديدة للنادي، وارى أن الأهلي يستحق أكثر وأكثر".

وأنهى طارق قنديل: "هدفنا أن نكون رقم 1 في جميع البطولات التي نشارك فيها، وخدمة الأهلي شرف لأي شخص، وهناك من يخدم الأهلي من خارج مجلس الإدارة وبالتالي ليس شرطا التواجد لتقديم الخدمات".