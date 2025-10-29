المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عضو مجلس الأهلي: لا أزمات في غرفة الملابس.. والجميع متفائل بتوروب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:43 م 26/10/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

نفى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، وجود أي أزمات في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يثق في إشراف محمود الخطيب على ملف كرة القدم.

وقال قنديل في تصريحات عبر راديو أون سبورت: "الأهلي يمتاز بالانضباط والنظام وأي كلام يُشاع عن أزمات ليس له محل من الصحة إطلاقًا".

وأضاف: "في ملف كرة القدم لدينا الثقة الكاملة في إشراف محمود الخطيب عليه، ولدينا أيضا في القائمة سيد عبد الحفيظ لمعاونة الخطيب في هذا الملف".

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي: "الكل متفائل بالمدير الفني ييس توروب، وإن شاء الله ستشهد مرحلته مع الأهلي مزيدا من البطولات والأهلي سيكون رقم واحد فيها".

وردا عن مصدر أموال الأهلي.. قال: "من الوضح جدا مصدر أموال الأهلي، هناك عمل جاد على مدار السنوات الماضية بقيادة محمود الخطيب، نطبق معنى الحوكمة وأنشأنا شركات ورؤية خاصة".

وتابع: "حققنا أيضًا أرقاما قياسية في النشاط الرياضي في جميع الألعاب، وانشأنا فرعًا جديدًا، وتوفيق ربنا في ضخ موارد عديدة للنادي، وارى أن الأهلي يستحق أكثر وأكثر".

وأنهى طارق قنديل: "هدفنا أن نكون رقم 1 في جميع البطولات التي نشارك فيها، وخدمة الأهلي شرف لأي شخص، وهناك من يخدم الأهلي من خارج مجلس الإدارة وبالتالي ليس شرطا التواجد لتقديم الخدمات".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري طارق قنديل توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg