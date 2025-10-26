زوار يلا كورة تابعو معنا التغطية المباشرة لمباراتي، فاركو والإسماعيلي، ولقاء طلائع الجيش وزد، وذلك خلال الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير بـ 7 نقاط، ويأتي فاركو في المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر يحتل يحتل زد المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويدخل طلائع الجيش المباراة برصيد 9 نقاط في المركز الـ17.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع:عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد ، عمر القط.

وفي خط الوسط: إيريك تراوري ، محمد سمير،علي الملواني،خالد النبريصي.

خط الهجوم: نادر فرج،أنور عبد السلام.

في حين جاء تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: شيكا.

في خط الدفاع: المزين، ندياي، وليد مصطفى، محمد حسين، معاذ أحمد.

في خط الوسط: الملاح، البحراوي، أحمد فؤاد.

في خط الهجوم: رامز مدحت، فخري.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش

يدخل زد مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: جمال - عبد النبي - طارق - ربيعة

الوسط: ماجاسا - شادي - ميسي - محمود صابر