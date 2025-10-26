المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري.. الإسماعيلي 0-0 فاركو.. طلائع الجيش 1-0 زد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:33 م 26/10/2025
محمد عمار الإسماعيلي

الإسماعيلي

زوار يلا كورة تابعو معنا التغطية المباشرة لمباراتي، فاركو والإسماعيلي، ولقاء طلائع الجيش وزد، وذلك خلال الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير بـ 7 نقاط، ويأتي فاركو في المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 6 نقاط.

على الجانب الآخر يحتل يحتل زد المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويدخل طلائع الجيش المباراة برصيد 9 نقاط في المركز الـ17.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع:عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد ، عمر القط.

وفي خط الوسط: إيريك تراوري ، محمد سمير،علي الملواني،خالد النبريصي.

خط الهجوم: نادر فرج،أنور عبد السلام.

في حين جاء تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: شيكا.

في خط الدفاع: المزين، ندياي، وليد مصطفى، محمد حسين، معاذ أحمد.

في خط الوسط: الملاح، البحراوي، أحمد فؤاد.

في خط الهجوم: رامز مدحت، فخري.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش

يدخل زد مباراته أمام طلائع الجيش في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: جمال - عبد النبي - طارق - ربيعة

الوسط: ماجاسا - شادي - ميسي - محمود صابر

الإسماعيلي الدوري المصري زد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

