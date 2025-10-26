سيراميكا في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري

اعتلى فريق سيراميكا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، عقب انتهاء مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت ثلاث مواجهات قوية.

في المباراة الأولى، واصل سيراميكا نتائجه المميزة بعدما فاز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، وجاء الهدف عن طريق خطأ عكسي من مدافع الفريق المنافس، ليحقق سيراميكا انتصاره السابع هذا الموسم ويتربع على قمة الترتيب.

وفي الإسكندرية، حقق فاركو فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها استاد برج العرب، وسط أداء قوي من الفريقين في صراع الهروب من مؤخرة الجدول.

أما مواجهة طلائع الجيش وزد، فانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة مثيرة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، سجل فيها كريم طارق هدفي الطلائع، بينما أحرز لزد محمد ربيعة ومصطفى سعد "ميسي"، ليرفع زد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، مقابل 10 نقاط لطلائع الجيش في المركز السادس عشر.