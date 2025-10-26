المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

2 1
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 0
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

سيراميكا في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:13 م 26/10/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا

اعتلى فريق سيراميكا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، عقب انتهاء مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت ثلاث مواجهات قوية.

في المباراة الأولى، واصل سيراميكا نتائجه المميزة بعدما فاز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، وجاء الهدف عن طريق خطأ عكسي من مدافع الفريق المنافس، ليحقق سيراميكا انتصاره السابع هذا الموسم ويتربع على قمة الترتيب.

وفي الإسكندرية، حقق فاركو فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها استاد برج العرب، وسط أداء قوي من الفريقين في صراع الهروب من مؤخرة الجدول.

أما مواجهة طلائع الجيش وزد، فانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة مثيرة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، سجل فيها كريم طارق هدفي الطلائع، بينما أحرز لزد محمد ربيعة ومصطفى سعد "ميسي"، ليرفع زد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، مقابل 10 نقاط لطلائع الجيش في المركز السادس عشر.

شاهد جدول ترتيب الدوري المصري..

الأهلي الدوري المصري سيراميكا زد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

