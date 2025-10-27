تطرق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى قرار التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، المسابقة التي لم يحقق خلالها الفريق الأول أهدافه، على حد قوله.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في كأس العالم للأندية تحت قيادة ريبيرو، مكتفيًا بالتعادل مع إنتر ميامي وبورتو جنبًا إلى جنب مع الخسارة على يد بالميراس.

الخطيب يتحدث عن كأس العالم للأندية

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة النهار التليفزيونية: "لا مشكلة إذا صرفنا مليار جنيه على الفريق الأول.. في الصيف كنا نأمل اجتياز المجموعات في كأس العالم للأندية لذا تعاقدنا مع لاعبين مميزين لدعم المجموعة المميزة التي كانت لدينا بالفعل".

وأضاف: "لم نحقق هدفنا في كأس العالم للأندية لعدة أسباب.. من بينها حجم الاهتمام الإعلامي الكبير الذي وضع ضغوطًا إضافيًا على اللاعبين، وكذلك التعاقد مع مدرب جديد قبل البطولة بأيام معدودة".

وواصل تصريحاته: "شعرنا أن كأس العالم للأندية يتطلب مدربًا من نوعية مختلفة، وليس عماد النحاس".

قبل أن يختتم: "اختيار ريبيرو مسؤولية أتحملها كمشرف على كرة القدم مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي.. ومن الطبيعي أن بعض القرارات تنجح وبعضها الآخر لا نوفق فيه، هذا أمر وارد".

يشار إلى أن ريبيرو أقيل من تدريب الأهلي في نهاية أغسطس الماضي.

وتولى عماد النحاس المهمة الفنية مؤقتًا قبل أن يتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الدنماركي ييس توروب الذي وقع عقدًا حتى عام 2028.