عضو إدارة الأهلي: صفقة زيزو لم تكن لاستفزاز الزمالك.. ولا خلافات بين الخطيب وغالي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:40 ص 28/10/2025
زيزو

الأهلي - زيزو

أكد طارق قنديل عضو إدارة النادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم دائمًا يبحث عن احتياجاته الفنية وهذا ما ظهر بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وانضم زيزو إلى صفوف الأهلي في يونيو الماضي عقب انتهاء عقده مع الغريم التقليدي الزمالك.

وقال قنديل في تصريحات عبر قناة cbc: "صفقة زيزو لم تكن لاستفزاز الزمالك ولكن قررنا ضمه لاحتياجات الفريق الفنية".

وأضاف: "لن نشعر بالغضب إذا قام الزمالك بضم أي لاعب ينتهي عقده مع الأهلي، وهذا حدث بالفعل في سنوات سابقة".

وأكمل: "أي لاعب قيمته بتزيد إذا لعب في النادي الأهلي".

وعن حسام غالي عضو إدارة الأهلي السابق وحقيقة خلافاته مع محمود الخطيب، شدد قنديل، قائلًا: "لا يوجد خلافات مطلقًا، ولم يدخل في صدام مع الخطيب أو المجلس وهو شخص منضبط، وغير صحيح ما تم تداوله في وسائل الإعلام".

وتابع: "الخطيب رأى أنه من الأفضل الاستعانة بسيد عبدالحفيظ لمسادته في ملف الكرة في الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

 

الأهلي زيزو طارق قنديل ترتيب الدوري المصري مباريات الأهلي القادمة موعد مباراه الاهلي القادمة بتروجيت ضد الاهلي

