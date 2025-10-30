المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
العودة للمنافسة وإعداد للسوبر.. ماذا ينتظر الزمالك أمام البنك الأهلي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:43 م 28/10/2025
ناصر منسي الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك والبنك الأهلي - صورة أرشيفية

يبحث نادي الزمالك عن عودة انتصاراته في بطولة الدوري عن طريق بوابة فريق البنك الأهلي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

عودة الانتصارات

ويفتش نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن استعادة الانتصارات في بطولة الدوري بالتحديد، والتي غاب عنها في الجولة الماضية بسبب نظام المسابقة في الموسم الحالي والتي يشارك فيها 21 فريقًا.

الزمالك كان قد تعادل في الجولة العاشرة مع غزل المحلة بهدف لمثله، وقبلها كان قد تلقى هزيمة من الأهلي بنتيجة 2-1، وتعادل مع الجونة في الجولة الثامنة بنتيجة 1-1.

آخر انتصار حققه الزمالك في الدوري كان أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة بنتيجة 2-0، وفي مباراتي ديكيداها الصومالي انتصر ذهابا بنتيجة 6-0 وإيابا بنتيجة 1-0، ليصعد لدور المجموعات في الكونفدرالية.

عودة انتصارات الزمالك في الدوري ستعيده للمنافسة من جديد على صدارة جدول الترتيب، فإن الفارق بينه وبين المتصدر فريق سيراميكا 5 نقاط.

إعداد للسوبر

الزمالك قبل خوض بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، سيلعب في الدوري مباراتين فقط أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 12 و13.

وستكون هذه الفترة خيرَ إعدادٍ لبطولة السوبر المصري، التي سيواجه خلالها بيراميدز في الدور نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر، بينما يلتقي الفريقان الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة 4 أندية، هي، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري، بصفته بطل الدوري المصري، بينما يظهر الزمالك بعد أن تمكن من التتويج بلقب كأس مصر.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس رابطة المحترفين، ويشارك بيراميدز في كأس السوبر بعد أن تم اختياره من خلال البطاقة الذهبية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس السوبر المصري البنك الأهلي يانيك فيريرا

