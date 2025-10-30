أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، انتظام الثنائي ناصر منسي وأحمد ربيع في التدريبات الجماعية، خلال التدريب الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إلى أن الثنائي ناصر منسي وربيع تماثلا للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

تأهيل كايد وشريف

كما أدى الثنائي آدم كايد وأحمد شريف تدريبات تأهيلية، إذ يعاني كايد من إصابة في عضلة السمانة، في حين يعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.