يبحث النادي الأهلي العودة لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز من بوابة بتروجيت.

ويلعب الأهلي في الثامنة مساء الأربعاء، مع بتروجيت، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

استعادة الصدارة

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات فقط، وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق سيراميكا الذي لعب 11 مباراة.

الأهلي يسعى لمواصلة مشوار تألقه في بطولة الدوري بعدما انتصر في أخر 5 مباريات أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، وحرس الحدود بنتيجة 3-2، والزمالك بنتيجة 2-1، وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، والاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

وبالتالي يتطلع فريق الدنماركي ييس توروب، لمواصلة مشوار التألق قبل خوض بطولة السوبر المصري التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل في الإمارات.

الأهلي قبل السوبر سوف يواجه بتروجيت والمصري في الجولة 12 و13 للدوري الممتاز، ثم يتجه إلى الإمارات لخوض البطولة هناك حيث يواجه سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

الثغرة الدفاعية

أكثر ما يشغل بال المدرب الدنماركي حاليا هو سد الثغرة الدفاعية للأهلي التي يعاني منها منذ بداية الموسم، فالفريق الأحمر استقبل حتى الآن 12 هدفا ليكون أكثر فريق في مقدمة الدوري مستقبلا للأهداف بفارق هدف عن المصري صاحب المركز الثالث.

إنجاز توروب الشخصي

وينتظر توروب تحقيق إنجازه الشخصي بالفوز على بتروجيت، حيث سيحقق ثاني أفضل انطلاقة له مع الأندية التي تولى تدريبها برصيد 3 انتصارات متتالية.

وفي السطور التالية نوضح أفضل انطلاقات توروب مع الأندية التي دربها:

- مع جينك: فشل في الفوز بمباراته الرسمية الأولى

- مع إيسبرج: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع كوبنهاجن: بدأ بانتصار واحد فقط

- مع أوجسبورج: بدأ بانتصارين

- مع جينت: بدأ بانتصارين

- مع ميتييلاند: الانطلاقة الأفضل بعد أن بدأ مسيرته بـ4 انتصارات متتالية

تاريخ المواجهات

الأهلي لعب ضد بتروجيت 28 مباراة انتصر الفريق الأحمر في 23 مواجهة وتعادلا في 5 لقاءات، واستقبلت شباك الأهلي 15 هدفا بينما سجل الفريق الأحمر 59 هدفا.

وفي الجانب الأخر، يبحث بتروجيت بقيادة سيد عيد، عن الفوز الرابع في الدوري، بعدما لعب 10 مواجهات انتصر 3 مرات وتعادل 5 وتلقى هزيمتين فقط.

الفوز يعني الكثير لفريق بتروجيت، حيث سيصعد 7 مراكز مرة واحدة، حيث سيكون رصيده 17 نقطة ويتساوى مع بيراميدز صاحب المركز السابع.

سيد عيد لا يعرف الفوز ضد الأهلي

كما يفتش المدرب سيد عيد، المدير الفني لبتروجيت، عن الفوز الأول ضد الأهلي، حيث لعب أمامه 7 مباريات لم يحقق أي انتصار أو تعادل بل خسرهم مع النصر وبتروجيت.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الأهلي ضد بتروجيت.

الحدث: الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري.

التاريخ: 29 أكتوبر 2025.

الموعد: الثامنة مساء.

الملعب: استاد الكلية الحربية.

الحكم: محمود بسيوني.