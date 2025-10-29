تشكيل الأهلي المتوقع.. جراديشار يقود الهجوم أمام بتروجت

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بتروجت، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري لموسم 2025-2026.

ومن المتوقع أن يُجري توروب عدة تغييرات على تشكيل الفريق، ليكون مختلفًا عن الظهور الأخير أمام إيجل نوار البوروندي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلاً من مصطفى شوبير، كما يقود المالي أليو ديانج خط الوسط على حساب مروان عطية الغائب بداعي الإيقاف.

وفي الخط الأمامي، من المنتظر أن يقود المغربي أشرف بنشرقي الهجوم إلى جانب أحمد سيد "زيزو" والسلوفيني نيتس جراديشار.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيلة مكوّنة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - نيتس جراديشار - أحمد سيد "زيزو".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بعد خوض 11 مباراة؛ بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.