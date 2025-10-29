كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن صرف جزءًا من مستحقات اللاعبين قبل مباراتي الدوري القادمتين والسوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز قبل أن يطير إلى أبوظبي لخوض منافسات السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن الزمالك قام بصرف جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم في مباراتي الدوري القادمتين والسوبر المصري.

ويتطلع الزمالك لاستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد تعادلين وهزيمة.

مباريات الزمالك القادمة:

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الزمالك إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا).