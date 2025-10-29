المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

1 1
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

1 1
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

مصدر بالزمالك ليلا كورة: صرفنا جزءًا من مستحقات اللاعبين قبل مباراتي الدوري والسوبر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:54 م 29/10/2025
سيف الجزيري - الزمالك

الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن صرف جزءًا من مستحقات اللاعبين قبل مباراتي الدوري القادمتين والسوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز قبل أن يطير إلى أبوظبي لخوض منافسات السوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن الزمالك قام بصرف جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم في مباراتي الدوري القادمتين والسوبر المصري.

ويتطلع الزمالك لاستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد تعادلين وهزيمة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباريات الزمالك القادمة:

30 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد الزمالك.. الدوري المصري

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الزمالك إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا).

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك السوبر المصري طلائع الجيش البنك الأهلي مباريات الزمالك القادمة

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

4

وغاب مرموش بعدها عن المشاركة في 7 مباريات متتالية بسبب الإصابة، قبل عودته في 18 أكتوبر ضد إيفرتون، حيث ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90.

تفاصيل المباراة
مباشر
بتروجت

بتروجت

1 1
الأهلي

الأهلي

101

محمود بسيوني يشهر بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر بعد نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
