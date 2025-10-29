سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نادي بتروجت بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري.

وحل الأهلي ضيفاً على بتروجيت، مساء الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وافتتح حامد حمدان لاعب بتروجت أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وسجل نيتس جراديشار هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ويعتبر هذا هو التعثر الأول للدنماركي ييس توروب منذ توليه مسؤولية تدريب النادي الأهلي، بعد 3 انتصارات متتالية.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

تفاصيل المباراة

تقدم نادي بتروجت مبكراً في اللقاء عند الدقيقة 11 من عمر المباراة عن طريق حامد حمدان، الذي حول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء برأسية داخل مرمى الأهلي.

وكاد طاهر محمد طاهر أن يسجل هدف التعادل للأهلي، بعدما قابل كرة عرضية لعبها محمد شكري من الجبهة اليسرى، برأسية قوية ولكنها علت العارضة العلوية لمرمى بتروجت.

ومنعت العارضة العلوية لمرمى بتروجت، محمود حسن "تريزيجيه" من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وهدد توفيق محمد لاعب بتروجت مرمى الأهلي في الدقيقة 45+2، بعدما سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي.

وأطلق طاهر محمد طاهر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، علت العارضة العلوية لمرمى بتروجت.

وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعدما تابع تمريرة بينية مررها بن رمضان داخل منطقة الجزاء، بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن.

وباغت لاعب بتروجيت محمد الشناوي حارس الأهلي المتقدم من مرماه، بتسديدة من منتصف الملعب ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

وتمكن جراديشار البديل من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية قابلها بن رمضان برأسية ليمررها إلى المهاجم السلوفيني الذي حولها برأسية داخل الشباك.

وأنقذ عمر صلاح حارس بتروجت مرماه من تلقي الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة 73 من زمن اللقاء، بعدما حول ياسين مرعي كرة عرضية لعبها زيزو من ركنية، برأسية قوية ولكن حارس بتروجت تألق وتصدى للكرة.

وأهدر جراديشار فرصة غريبة في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة، بعدما راوغ حارس المرمى وتأخر في تسديد الكرة، ليمرر الكرة إلى أفشة الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وأضاع عبدالله دياباتيه لاعب بتروجت فرصة تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90+6، بعدما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء تابعها بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.