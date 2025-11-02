سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نادي بتروجت بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري.

وحل الأهلي ضيفاً على بتروجيت، مساء الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد التعادل مع بتروجت

بعد التعادل مع بتروجت، يستعد النادي الأهلي لخوض قمة جماهيرية في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع المصري في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري، على أرضية ملعب "برج العرب".

ويلعب الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.