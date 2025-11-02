المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قمة جماهيرية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بتروجت في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:16 م 29/10/2025
الأهلي

الأهلي وبتروجت

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نادي بتروجت بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري.

وحل الأهلي ضيفاً على بتروجيت، مساء الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد التعادل مع بتروجت

بعد التعادل مع بتروجت، يستعد النادي الأهلي لخوض قمة جماهيرية في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع المصري في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري، على أرضية ملعب "برج العرب".

ويلعب الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري المصري بتروجت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

