أكد حامد حمدان، لاعب بتروجت، أن هدف فريقه كان تحقيق الفوز ضد النادي الأهلي، مشيرا إلى أنهم أغلقوا المساحات على الفريق الأحمر.

وتعادل الأهلي مع بتروجت بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حامد حمدان الهدف الأول في المباراة لصالح فريق بتروجيت، بينما تعادل نيتس جراديشار للأهلي في الشوط الثاني.

وقال حامد حمدان في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حسب مجريات المباراة.. استهلكنا في الشوط الأول لكن أغلقنا المساحات في الشوط الثاني ضد الأهلي، ونحمد الله لأننا نجحنا في ذلك".

وأضاف: "لم يكن هدفنا التعادل مع الأهلي من البداية، بل كنا نلعب من أجل حصد الـ3 نقاط مع احترمنا لأي فريق والأهلي ناد كبير بكل تأكيد، لكن نحمد الله النقطة أفضل من لا شيء".

وأنهى أفضل لاعب في المباراة: "لن نرضى بأقل مما قدمناه في الموسم الماضي، وإن شاء الله سنكون في مكان أفضل".

بينما قال الحارس عمر صلاح: "نشكر ربنا على النتيجة والأداء ورغم أننا نواجه الأهلي أفضل نادي في مصر ومتصدر جدول الترتيب، لكن كنا نطمع في الفوز ولعبنا من أجل تلك النقطة".

وأنهى: "الدوري في الموسم الحالي صعب للغاية، ومن المهم اللعب على النقاط الـ3 وفي حال لو لم نحقق الفوز لا نخسر".

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.