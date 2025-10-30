المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات اليوم.. الزمالك ضد البنك الأهلي.. وبيراميدز يواصل المشوار الأفريقي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:00 ص 30/10/2025
الزمالك

الزمالك

تُقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويعود الزمالك لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة البنك الأهلي في الجولة 12.

ويستكمل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

البنك الأهلي × الزمالك - 8 مساء - أون سبورت 1

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز × التأمين الإثيوبي - 7 مساء - أون سبورت 2

الدوري الإيطالي

كالياري × ساسولو - 8:30 مساء - Starz Play

بيزا × لاتسيو - 10:45 مساء - Starz Play

جدول مباريات اليوم 

الزمالك مباريات اليوم بيراميدز

