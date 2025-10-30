تُقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

ويعود الزمالك لاستكمال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة البنك الأهلي في الجولة 12.

ويستكمل بيراميدز حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة التأمين الإثيوبي في الدور التمهيدي الثاني.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

البنك الأهلي × الزمالك - 8 مساء - أون سبورت 1

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز × التأمين الإثيوبي - 7 مساء - أون سبورت 2

الدوري الإيطالي

كالياري × ساسولو - 8:30 مساء - Starz Play

بيزا × لاتسيو - 10:45 مساء - Starz Play

جدول مباريات اليوم