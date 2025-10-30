المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

9 نقاط تقلب الطاولة.. كيف يمكن أن يخطف بيراميدز الصدارة بسلاح الأهلي؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:42 م 30/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

يملك فريق بيراميدز فرصة لخطف صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حالة تساوي كل الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

بيراميدز يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، مع وصول الجولة 12 بالموسم لنهايتها.

ويبتعد فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بفارق 6 نقاط خلف سيراميكا كليوباترا، متصدر الترتيب، الذي لعب 11 مباراة.

بينما يحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 11 مباراة أيضا.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ووفقا للجدول، كان بيراميدز هو الفريق الذي لم يخض أي مباراة بالجولة السادسة.

كيف ينقض بيراميدز على صدارة الدوري؟

لعب بيراميدز 3 مباريات أقل من سيراميكا (9 نقاط ممكنة)، وفي حالة فوزه بها سينقض على صدارة الترتيب، في سيناريو اعتاد الأهلي عليه مع المباريات المؤجلة في المواسم السابقة.

في تلك الحالة سيصل الفريق السماوي إلى 26 نقطة بفارق 3 نقاط أمام سيراميكا مع تساوي الفريقين في عدد المباريات.

يذكر أنه تم تأجيل 3 مباريات للفريق السماوي بسبب ارتباطاته الخارجية، أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثامنة، وبتروجت في الجولة العاشرة، وإنبي في الجولة 12.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت يومي 3 و6 ديسمبر المقبل على الترتيب، ثم يلعب ضد إنبي يوم 10 فبراير.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg