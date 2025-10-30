يملك فريق بيراميدز فرصة لخطف صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حالة تساوي كل الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

بيراميدز يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، مع وصول الجولة 12 بالموسم لنهايتها.

ويبتعد فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بفارق 6 نقاط خلف سيراميكا كليوباترا، متصدر الترتيب، الذي لعب 11 مباراة.

بينما يحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 11 مباراة أيضا.

وفي ظل مشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ووفقا للجدول، كان بيراميدز هو الفريق الذي لم يخض أي مباراة بالجولة السادسة.

كيف ينقض بيراميدز على صدارة الدوري؟

لعب بيراميدز 3 مباريات أقل من سيراميكا (9 نقاط ممكنة)، وفي حالة فوزه بها سينقض على صدارة الترتيب، في سيناريو اعتاد الأهلي عليه مع المباريات المؤجلة في المواسم السابقة.

في تلك الحالة سيصل الفريق السماوي إلى 26 نقطة بفارق 3 نقاط أمام سيراميكا مع تساوي الفريقين في عدد المباريات.

يذكر أنه تم تأجيل 3 مباريات للفريق السماوي بسبب ارتباطاته الخارجية، أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثامنة، وبتروجت في الجولة العاشرة، وإنبي في الجولة 12.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت يومي 3 و6 ديسمبر المقبل على الترتيب، ثم يلعب ضد إنبي يوم 10 فبراير.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا