كلام فى الكورة
"خطاب جديد".. مصدر في الزمالك ليلا كورة: خطوة تفصلنا عن التعاقد مع حامد حمدان

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:12 م 30/10/2025
حامد حمدان لاعب بتروجيت

حامد حمدان

تحرك نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الأيام الماضية لحسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة قوية من اللاعب في ارتداء القميص الأبيض.

وأكدت مصادر داخل النادي أن الزمالك أرسل خطابًا رسميًا إلى إدارة بتروجيت لتفعيل الاتفاق المبدئي بين الطرفين بشأن انتقال حمدان في يناير المقبل.

وجاء هذا التحرك بناءً على رغبة اللاعب نفسه، الذي يواصل الضغط من أجل الانضمام إلى صفوف الزمالك.

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق مع بتروجيت يقضي بانتقال اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية حول آلية سداد المقابل المالي، حيث يفضل النادي الأبيض دفع المبلغ على أقساط.

من جانبه، أنهى جون إدوارد، مسؤول التعاقدات بنادي الزمالك، اتفاقه مع اللاعب على جميع بنود عقده الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع إدارة بتروجيت بشأن طريقة الدفع قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان مصدر داخل نادي بتروجت قد كشف عن وجود تواصل من بعض الأندية لضم لاعب الفريق الأول، حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. مزيد من التفاصيل

الزمالك الدوري المصري حامد حمدان

