الكرات الثابتة.. سلاح ضرب دفاع الأهلي 4 مرات

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الأهلي وبتروجت، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح حامد حمدان لاعب بتروجت أهداف المباراة في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وسجل نيتس جراديشار هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ويعتبر هذا هو التعثر الأول للدنماركي ييس توروب منذ توليه مسؤولية تدريب النادي الأهلي، بعد 3 انتصارات متتالية.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

الكرات الثابتة سلاح عاند الأهلي

الهدف الوحيد لبتروجت أمام الأهلي، جاء من كرة ثابتة من الجانب الأيمن، لتكون هذه المرة الرابعة التي تضرب دفاع الفريق الأحمر.

وفي السطور التالية نبرز الكرات الثابتة التي سكنت شباك الأهلي منذ بداية الموسم الحالي:

1- أمام مودرن سبورت.. الهدف الثاني من ركلة ركنية.

2- أمام بيراميدز.. الهدف الأول من كرة ثابتة "خطأ على حدود منطقة الجزاء".

3- أمام حرس الحدود.. الهدف الثاني من ركلة ركنية.

4- أمام بتروجت.. الهدف الوحيد الذي سجله من ركلة حرة مباشرة.

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد التعادل مع بتروجت

بعد التعادل مع بتروجت، يستعد النادي الأهلي لخوض قمة جماهيرية في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع المصري في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري، على أرضية ملعب "برج العرب".

ويلعب الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.