كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد تغيير التوقيت.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ13 بالدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:39 م 31/10/2025
الدوري المصري

فرق الدوري المصري

ينطلق الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026، غدًا السبت، حيث ستكون البداية من ملعب المحلة عندما يواجه فريق غزل المحلة منافسه مودرن سبورت.

وتم تغيير التوقيت الشتوي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إلا أن مصدرًا لـ"يلا كورة" كشف أن مواعيد مباريات الدوري المصري لن يتم تعديلها.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة المحلية إما في تمام الساعة الخامسة أو الثامنة بتوقيت القاهرة.

وستقام ثلاث مباريات غدًا السبت، وهي:

غزل المحلة × مودرن سبورت.. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة

الجونة × فاركو.. الموعد 8 مساءً بتوقيت القاهرة

الإسماعيلية × كهرباء الإسماعيلية.. الموعد 8 مساءً بتوقيت القاهرة

للاطلاع على باقي مباريات الجولة الـ13

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري بعد 12 جولة

الزمالك الأهلي الدوري المصري ترتيب الدوري المصري مواعيد مباريات الأسبوع الـ13

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

مباشر
الهلال

الهلال

1 0
الشباب

الشباب

47

توقف المباراة بعد سقوط واصابة وصدام بين لاعب الهلال واخر من الشباب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
