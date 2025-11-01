ينطلق الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026، غدًا السبت، حيث ستكون البداية من ملعب المحلة عندما يواجه فريق غزل المحلة منافسه مودرن سبورت.

وتم تغيير التوقيت الشتوي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إلا أن مصدرًا لـ"يلا كورة" كشف أن مواعيد مباريات الدوري المصري لن يتم تعديلها.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة المحلية إما في تمام الساعة الخامسة أو الثامنة بتوقيت القاهرة.

وستقام ثلاث مباريات غدًا السبت، وهي:

غزل المحلة × مودرن سبورت.. الموعد 5 مساءً بتوقيت القاهرة

الجونة × فاركو.. الموعد 8 مساءً بتوقيت القاهرة

الإسماعيلية × كهرباء الإسماعيلية.. الموعد 8 مساءً بتوقيت القاهرة

