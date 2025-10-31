المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

إعلان

وليد صلاح عبد اللطيف: إدارة الزمالك فشلت في ملف الكرة (فيديو)

محمد همام

05:21 م 31/10/2025
وليد صلاح عبد اللطيف

وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ويانيك فيريرا

هاجم وليد صلاح عبد اللطيف نجم فريق الزمالك السابق إدارة "القلعة البيضاء" برئاسة حسين لبيب بسبب فشل المجلس في إدارة ملف الكرة، مما أدى إلى إسناد المهمة إلى جون إدوارد قبل بداية موسم 2025-2026.

وحل نجم الزمالك السابق ضيفًا على برنامج "زاوية عكسية" على موقع "يلا كورة"، ليتحدث عن فشل إدارة الزمالك في ملف الكرة، إلى جانب رأيه في تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي.

وهاجم نجم الزمالك السابق مستوى وأسلوب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، خاصة في إدارة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي والتي انتهت لصالح "الفريق الأحمر" بنتيجة 2-1.

ويعاني فريق الزمالك على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، حيث عجز "الفارس الأبيض" عن تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات، بتعادل في ثلاث مواجهات وخسارة القمة من الأهلي.

تعادل فريق الزمالك مساء أمس الخميس مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب "القاهرة الدولي".

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك مباراته ضد طلائع الجيش يوم الأحد في إطار الأسبوع الـ13.

لمشاهدة تصريحات وليد صلاح عبد اللطيف، يمكنك متابعة الفيديو التالي

 

الزمالك الدوري المصري حسين لبيب يانيك فيريرا وليد صلاح عبد اللطيف

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

