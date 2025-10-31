هاجم وليد صلاح عبد اللطيف نجم فريق الزمالك السابق إدارة "القلعة البيضاء" برئاسة حسين لبيب بسبب فشل المجلس في إدارة ملف الكرة، مما أدى إلى إسناد المهمة إلى جون إدوارد قبل بداية موسم 2025-2026.

وحل نجم الزمالك السابق ضيفًا على برنامج "زاوية عكسية" على موقع "يلا كورة"، ليتحدث عن فشل إدارة الزمالك في ملف الكرة، إلى جانب رأيه في تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي.

وهاجم نجم الزمالك السابق مستوى وأسلوب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، خاصة في إدارة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي والتي انتهت لصالح "الفريق الأحمر" بنتيجة 2-1.

ويعاني فريق الزمالك على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، حيث عجز "الفارس الأبيض" عن تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات، بتعادل في ثلاث مواجهات وخسارة القمة من الأهلي.

تعادل فريق الزمالك مساء أمس الخميس مع منافسه البنك الأهلي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب "القاهرة الدولي".

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك مباراته ضد طلائع الجيش يوم الأحد في إطار الأسبوع الـ13.

لمشاهدة تصريحات وليد صلاح عبد اللطيف، يمكنك متابعة الفيديو التالي