للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

0 0
18:30
نادي قطر

نادي قطر

صدام بيراميدز وقمة محتملة والكونفدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك في نوفمبر؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:05 م 31/10/2025
الزمالك

الزمالك

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتفاضة في شهر نوفمبر والذي ستبدأ أيامه غدًا السبت بعد معاناة على صعيد النتائج والأداء.

ويعاني الزمالك مع مدربه البلجيكي يانيك فيريرا من سوء النتائج والأداء في مسابقة الدوري الممتاز، حيث لم يعرف الانتصار في الجولات الأربع الماضية (تعادل أمام الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر القمة ضد الأهلي).

وأدى سوء النتائج إلى تراجع الزمالك إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما كان متصدرًا.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

ويزداد الخطر يومًا بعد الآخر بمستقبل فيريرا الذي ما زال محتفظًا بمنصبه في الزمالك حتى الآن.

ومن المفترض أن يخوض الزمالك 6 مباريات في شهر نوفمبر، علمًا أن هناك فترة توقف بسبب الأجندة الدولية والتي ستمتد من يوم 10 إلى 18 من نفس الشهر.

وستتوقف المنافسات المحلية مرة أخرى بعد يوم 26 نوفمبر بسبب مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب 2025.

الزمالك ينافس في 3 بطولات

من المقرر أن يلعب الزمالك في نوفمبر بثلاث بطولات (الدوري، السوبر المصري، والكونفدرالية الأفريقية).

والتحدي الأكبر للزمالك سيكون خوض بطولة السوبر المصري في أبوظبي، حيث سيواجه بيراميدز، وحال انتصاره، سيلتقي مع الأهلي أو سيراميكا كليوباترا في النهائي.

ويترقب الزمالك قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لمعرفة منافسيه والمقرر لها يوم 3 نوفمبر، علمًا أنه سيخوض جولتين في نوفمبر وفقًا للمواعيد المعلنة مسبقًا.

مباريات الزمالك القادمة

2 نوفمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش.. الدوري المصري

6 نوفمبر.. الزمالك ضد بيراميدز.. نصف نهائي السوبر المصري

9 نوفمبر.. سيخوض الزمالك إما المباراة النهائية للسوبر أو لقاء تحديد المركز الثالث (ضد الأهلي أو سيراميكا كليوباترا)

21 - 23 نوفمبر.. سيخوض الزمالك الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.

26 نوفمبر.. الزمالك ضد سموحة.. الدوري المصري

28 - 30 نوفمبر.. سيخوض الزمالك الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية.

مباراة الزمالك القادمة
