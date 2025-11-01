نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

رسميا.. قائمة الخطيب تفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.

اقرأ التفاصيل: قائمة الخطيب تفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي

"اتجاه لإقالته وبديل مؤقت".. يلا كورة يكشف مصير فيريرا مع الزمالك

تدرس إدارة نادي الزمالك، إقالة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا من منصبه، عقب السقوط في فخ التعادل أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-1، مساء أمس في الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: بديل مؤقت.. يلا كورة يكشف مصير فيريرا مع الزمالك

منع جماهير الأهلي والزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 12 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت منع جماهير الأهلي والزمالك.

اقرأ التفاصيل: منع جماهير الأهلي والزمالك ضمن عقوبات الجولة في الدوري

إسقاط عضوية عبد الحميد وإنشاء فرع جديد.. الزمالك يدعو الجمعية العمومية للاجتماع 9 ديسمبر

قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دعوة أعضاء النادي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائح النظام الأساسي للنادي.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يدعو الجمعية العمومية للاجتماع 9 ديسمبر المقبل

نور الدين بن ذكري ليلا كورة: هناك اتصالات مع الزمالك.. وننتظر ما سيحدث

أكد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لنادي الخلود السعودي، وجود مفاوضات مع نادي الزمالك لتولي قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

اقرأ التفاصيل: نور الدين بن ذكري ليلا كورة: هناك اتصالات مع الزمالك

بخلاف بند الانتخابات.. عدم اكتمال النصاب القانوني للنظر في باقي جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي

أكد المستشار زكي شلقامي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي، عدم اكتمال النصاب القانوني للنظر في باقي جدول أعمال الجمعية العمومية للأهلي، ممن شاركوا في انتخاب مجلس إدارة جديد.

اقرأ التفاصيل: عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي

بروكسي يسقط طنطا.. والمنصورة يتعادل مع المصرية للاتصالات بدوري المحترفين

حقق نادي بروكسي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره طنطا، بهدفين مقابل هدف، بينما حسم التعادل السلبي مواجهة المنصورة مع المصرية للاتصالات، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من دوري المحترفين

(القسم الثاني-أ).

اقرأ التفاصيل: بروكسي يسقط طنطا.. وتعادل المنصورة بدوري المحترفين

صافرة أمين عمر تحكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: صافرة أمين عمر تحكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

الغازي يقود حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. وخالد الغندور على الـVAR

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. الغندور على الـVAR